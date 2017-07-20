Медорганизации в Крыму смогут работать без лицензий до 1 октября 2020 года

Москва, , 12:54 — REGNUM Законопроект, продлевающий возможность работы медорганизаций Крыма без лицензий, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Продлевается период, предоставленный правительству РФ для определения срока, в течение которого на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя допускается осуществление отдельных видов деятельности без получения лицензии в соответствии с законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». Речь идет о медицинских организациях.

«Большинство медицинских организаций не успеют получить лицензии в срок до 1 октября 2017 года», — заявил депутат Госдумы Константин Бахарев.

Поскольку такое положение дел ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан РФ, предлагается продлить срок для получения лицензий медорганизациям до 1 января 2020 года.

Предполагается, что второе чтение законопроекта состоится также 20 июля.