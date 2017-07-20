В Ярославль вернулись «зонтики Урлашова»

Ярославль, , 12:40 — REGNUM В Юбилейном парке Ярославля деревья стали украшать зонтиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУП «Дирекция Городских парков культуры и отдыха города Ярославля».

На деревьях парка рабочие развесили разноцветные зонтики. Впервые такие украшения появились в Ярославле в октябре 2012 года около Спасо-Преображенского монастыря. Тогда на тополь МУП «Горзеленхозстрой» повесил 40 жёлтых и оранжевых зонтиков. Идея принадлежала мэру города Евгению Урлашову. Нечто подобное он увидел в Германии и решил повторить в родном городе.

«Да в Юбилейном парке появились зонтики, а что, разве это плохо? Это красиво, это инсталляция», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУП «Дирекция Городских парков культуры и отдыха города Ярославля» Андрей Степанов.

Сторонники осужденного мэра Евгения Урлашова, считают что появление зонтиков — это своеобразный подарок бывшему мэру города на его пятидесятилетний юбилей, который тот отмечал 4 дня назад.