Блогера Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы

Баку, , 12:34 — REGNUM Блогера Александра Лапшина, который обвинялся по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы», приговорили к трем годам лишения свободы. Такое решение, как передает РИА «Новости», принял Бакинский суд.

«Бакинский суд приговорил к трем годам тюрьмы блогера Александра Лапшина, гражданина РФ и Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее прокурор запросил для блогера наказание в виде 6,5 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ и Израиля Лапшин, проживающий в Белоруссии, весной 2011 г. и осенью 2012 г. посетил Нагорный Карабах. Власти Азербайджана объявили его в розыск, и в декабре 2016 года его задержали в Минске.

В розыск мужчина был объявлен в рамках уголовного дела о публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Власти Белоруссии согласились на экстрадицию Лапшина в Баку, что и произошло 7 февраля 2017 года.

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