Президент Киргизии выступил против перехода на латинский алфавит

Бишкек, , 12:12 — REGNUM «Переход на латиницу не объединяет, а отдаляет тюркские народы», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на Международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», который использовался против наших народов и в Российской Империи, и в СССР», — подчеркнул президент.

Атамбаев отметил, что Азербайджан и Туркмения уже полностью перешли на латиницу, Узбекистан и Казахстан тоже недавно решили отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. При этом каждый раз идее о смене алфавита дается новое объяснение.

«Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?», — сказал он.

Также, по словам киргизстанского лидера, неубедительно выглядит и попытка объяснить переход на латинский алфавит возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык — «ортак дил».

«Почему же в нереальных мечтах о создании единого языка мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. И с ними мы могли бы вместе возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и уже забыты у других. Ведь именно у наших народов черпала новые слова Турция в период своей языковой реформы. Сегодня эти народы намного больше нуждаются в нашей помощи и поддержке», — резюмировал президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанские политики регулярно выступают с призывами об отказе от использованиякириллического алфавита и переходе на латиницу.

Недавно Министерство образования и науки Киргизии внесло в учебные планы всех школ страны изменения, усиливающие акцент на изучении английского языка. По мнению местных чиновников и депутатов, это позволит киргизстанским школьникам поступать в западные вузы, а мигрантам ездить на заработки не в Россию, а в страны Евросоюза.