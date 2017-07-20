Начальник полиции на станции Луга в Ленобласти задержан за наркотики

Луга, Ленинградская область, , 12:17 — REGNUM В отношении начальника линейного отдела полиции на станции Луга Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте Сергея Браунера возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — за незаконный оборот наркотиков и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

«По версии следствия, подозреваемый, желая улучшить показатели своей служебной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершил противоправные действия, используя свое служебное положение», — пояснили в ведомстве.

В ходе оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый был задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководством Управления на транспорте МВД России по СЗФО инициирована служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении данного сотрудника из органов МВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство.

Его непосредственные руководители также будут привлечены к дисциплинарному взысканию в соответствии с действующим законодательством.

По данным портала 47news, в отношении Браунера решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 158 УК РФ — «кража». «Полицейского подозревают в том, что он продал на металлолом 6 вагонов, стоявших на запасных путях на станции Луга», — сообщает источник. Предположительно, подозреваемый тратил полученные незаконным путем средства на строительство своего дома.