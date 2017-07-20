СМИ узнали об увольнении гендиректора «Силовых машин»

Москва, , 11:46 — REGNUM В среду, 19 июля, Совет директоров «Силовых машин» досрочно прекратил полномочия своего генерального директора Романа Филиппова. Об этом сообщила и.о. начальника пресс-службы компании Ольга Мамаева в интервью «Фонтанке».

"Я подтверждаю, — говорит она. — На заседании совета директоров компании 19 июля было рассмотрено решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Силовые машины» и расторжении трудового договора с ним».

Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудники ФСБ допросили Романа Филиппова в рамках уголовного дела о разглашении государственной тайны. В ночь на 14 июля стало известно, что мужчина был отпущен после допроса.

Одни источники говорили о возможной переквалификации уголовного дела, по которому допрашивали Филиппова, со статьи «разглашение гостайны» на статью «халатность». Другие предполагали, что Филиппов может потерять допуск к работе с секретной информацией, что автоматически повлечет за собой его отставку с поста директора предприятия.

Читайте также: Гендиректор «Силовых машин» вернулся к работе, но может потерять должность

Читайте также: Песков прокомментировал ситуацию с гендиректором «Силовых машин»

Читайте развитие сюжета: Новым гендиректором «Силовых машин» стал член-корреспондент РАН