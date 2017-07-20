Университет в Мурманске задолжал своим сотрудникам 22 миллиона рублей

Мурманск, , 11:42 — REGNUM Задолженность по выплате заработной платы перед 1006 сотрудниками Мурманского государственного технического университета за июнь 2017 года составляет 22 миллиона рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам прокурорской проверки, проведённой в вузе.

«Наличие задолженности по заработной плате перед работниками ФГБОУ ВО «МГТУ» является грубейшим нарушением их права на вознаграждение за труд, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Мурманской области. — В целях устранения нарушений трудового законодательства и восстановления нарушенных прав работников руководителю ФГБОУ ВО «МГТУ» внесено представление с требованием о выплате заработной платы и начислении процентов в связи с несвоевременной выплатой».

Напомним, о том, что работники Мурманского государственного технического университета вот уже полтора месяца не получают никаких выплат от работодателя, стало известно на прошлой неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, университет впервые столкнулся с подобной проблемой, её связывают со сменой учредителя — с Федерального агентства по рыболовству на Министерство образования и науки РФ, которая произошла 29 июня 2017 года. По данным МГТУ, после того как Росрыболовство было вынуждено отказаться от «мореходки», миллионы рублей будто растворились в воздухе.

Согласно недавнему заявлению ректора, многомиллионный долг по зарплате с процентами за просроченную задолженность перед работниками МГТУ будет погашен в полном объёме до конца месяца.

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