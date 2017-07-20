В Великобритании запрещают рекламу, намекающую на половое неравенство

Лондон, , 11:39 — REGNUM Advertising Standards Authority (ASA), организация, устанавливающая правила в рекламном бизнесе Соединенного Королевства, считает, что «изображения, где женщина занимается уборкой жилища, а мужчина в это же самое время предается более приятным занятиям (например, чтению книги), не имеют права появляться на улицах британских городов, в метро или демонстрироваться по телевизору, поскольку ущемляют права одного из полов», пишет британская The Telegraph.

Справедливости ради следует отметить, что «ущемление прав мужчин тоже не приветствуется: картинки, на которых рекламируются услуги сантехника, бьющегося с засорением унитаза, а рядом стоит домохозяйка, которая пусть даже и восхищается его работой, также запрещены к изготовлению и публикации».

Запрет распространяется и на рекламу с участием детей — наличие одних мальчиков или одних девочек запрещено, в случае присутствия обоих полов — они должны и заниматься одинаковым делом.

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«Британские власти шли к этому решению два года, — отмечает другое издание — испанская El País, тоже обратившая внимание на изменения, которые произойдут в рекламных сюжетах британцев. — Все началось с недовольства людей рекламой средства для похудения: на плакате была изображена стройная подтянутая девушка. ASA завалили письмами и звонками недовольных, считавших, что «от рекламы за версту пахнет сексизмом» (девушка была в бикини). Потом общество стало выражать неудовольствие рекламой, в которой снимались «слишком худые модели», а закончилось все тем, что Гай Паркер, генеральный директор Advertising Standards Authority признал, что «более строгий дресс-код может сыграть важную роль в борьбе с предрассудками гендерного неравенства, складывавшимися на протяжении веков».

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