Москву украсят плакаты с изображением знаменитых людей

Москва, , 11:20 — REGNUM В Москве к 870-летию города начали развешивать плакаты, на большинстве из которых находятся портреты знаменитых жителей столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«В столице начали развешивать плакаты, посвященные 870-летию города, — говорится в сообщении. — На большинстве из них — портреты знаменитых москвичей, среди которых писатели Александр Островский и Борис Пастернак, хирург Николай Пирогов, балерина Майя Плисецкая и др».

Отмечается, что 500 баннеров размером 3×6 метров установят вдоль дорог, такое же количество плакатов меньшего размера появится на автобусных остановках и киосках печати. Кроме того, 10 самых больших конструкций установят на МКАД и ТТК. 50 щитов появятся над эскалаторами в метро, 500 стикеров — в вагонах метро.

Изображения на плакатах будут разбиты на 7 тем: «Москва ставит рекорды», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Москва покоряет» и «Наши победы».