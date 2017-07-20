Удар стихии: трёхмесячная норма осадков обрушилась за ночь на Анапу

Анапа, Краснодарский край, , 11:04 — REGNUM Город Анапа Краснодарского края в ночь на 20 июля принял на себя удар стихии. Потоки дождевой воды обрушились на курорт поздно вечером 19 июля. Только за час выпало 44 мм осадков — это полуторамесячная норма, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрацию. Всего же к утру в Анапе выпала трехмесячная норма осадков (94 мм).

Дождевая вода зашла во дворы и подтопила дома. Так, частично подтопленными оказались домовладения и придомовые территории на улицах Северной, Советской, Парковой, Садовой, Тургенева, Лермонтова и Набережной в станице Анапской.

Как уточнили в управлении гражданской обороны и защиты населения, на борьбу со стихией спасатели вышли незамедлительно. Были задействованы 16 сотрудников МБУ «Служба спасения» и пять мотопомп, три караула по четыре человека, специалисты управлений гражданской обороны и защиты населения и ЖКХ.