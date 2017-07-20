Бальбек о заявлении актера Горбунова: «Наступает прозрение»

Москва, , 10:55 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Руслан Бальбек прокомментировал призыв украинского актера Алексея Горбунова о необходимости примирения Киева и Москвы для урегулирования ситуации в Донбассе.

По его словам, данное заявление артиста, который три года назад называл Россию «агрессором», знаковый сигнал.

«Этот своеобразный каминг-аут, — заявил Бальбек РИА «Новости». — Прямой посыл российскому правительству о том, что украинское во всех смыслах нормальное общество устало от войны и понимает всю ее бесперспективность».

Депутат считает, что у людей постепенно «наступает прозрение».

Напомним, ранее украинский актер Алексей Горбунов призвал Киев и Москву помириться для урегулирования ситуации в Донбассе.