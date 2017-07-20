Миллиард рублей выделят из мурманского бюджета на реконструкцию театра

Мурманск, , 10:53 — REGNUM На реконструкцию Мурманского областного драматического театра в областном бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Предыдущий капитальный ремонт здания, построенного в 1958—1960 годах, проводился более тридцати лет назад, с тех пор осуществлялись лишь выборочные работы. Современный проект реконструкции театра предполагает замену инженерного и сценического оборудования, реконструкцию главного корпуса, снос вспомогательного и строительство на его месте производственно-бытового корпуса», — отметили в пресс-службе.

В частности, проектом нового производственно-бытового корпуса предусмотрено размещение в нём производственных мастерских (столярная, слесарная, механическая, бутафорская, художественная), складских помещений для хранения декораций, костюмов, автомобильного бокса, помещений инженерного обеспечения.

Напомним, о том, что подрядчик сорвал сроки реконструкции драматического театра в Мурманске стало известно незадолго до 100-летия областного центра — чиновники позиционировали проведение работ в здании как своего рода подарок жителям Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с подрядчиком на проведение ремонта был заключён в 2015 году, его стоимость составила около 500 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, в 2017 году объект должен быть введён в эксплуатацию.

Добавим, в настоящее время спектакли мурманской труппы и гастролирующих артистов проводятся в здании бывшего кинотеатра в Мурманске.

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