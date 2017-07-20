В Самарской области управляющая компания заплатит за некачественную воду

Самара, , 10:57 — REGNUM Суд обязал управляющую компанию в Ставропольском районе Самарской области вернуть подавшему на неё в суд местному жителю средства, которые он заплатил за желтую воду с неприятным привкусом, текущую из крана с холодной водой. Как сообщила ИА REGNUM ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального УФССП Елизавета Дорохина, платить за водоснабжение этот гражданин начнёт только после того, как УК начнет поставлять воду, соответствующую гигиеническим нормативам, регламентируемым СанПиН.

«Собственник жилого помещения в Ставропольском районе обратился в Роспотребнадзор с заявлением на неудовлетворительное качество воды — желтого цвета с неприятным вкусом, — пояснила Елизавета Дорохина. — Анализ полученных результатов показал, что исследованные показатели в пробе воды централизованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам, регламентируемым СанПиН. Несмотря на выявленное нарушение, управляющая компания никаких мер по улучшению качества воды в квартире истца не предприняла. Мужчине коммунальная услуга «холодная вода» надлежащего качества не предоставлена. Поэтому собственник жилья был вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов с заявлением, в котором попросил признать незаконными действия управляющей компании по начислению платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества «вода холодная» и «вода холодная общедомовые нужды».

Суд принял решение обязать управляющую компанию произвести перерасчёт платы за коммунальные услуги «вода холодная» и «вода холодная на общедомовые нужды» по жилому помещению гражданина с 18 февраля 2016 года и по настоящее время в полном объёме, отметила специалист-эксперт. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Ставропольского района Самарской области. Должнику были вручены копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Его предупредили, что в случае неисполнения решения суда в установленные 5 дней, к нему будут применяться меры принудительного воздействия. Должник произвел перерасчёт платы за коммунальные услуги. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Елизавета Дорохина затруднилась назвать сумму перерасчета, поскольку она не указана в документах судебных приставов, но обратила внимание на то, что по суду управляющая компания выплатит собственнику жилья компенсацию за моральный вред в размере 1000 рублей, а также возместит судебные издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области и в других регионах России с 1 июля снова подрожали тарифы на ЖКХ. В Самарском регионе решение о повышении тарифов на различные услуги (поставку тепловой энергии, газа, электричества и так далее) принимает Министерство энергетики и коммунального хозяйства. В среднем по области с 1 июля водоснабжение подорожало на 4,5%, водоотведение — на 7,2%, тепловая энергия — на 3,8%, газоснабжение — на 4,2−4,3%. Стоимость электроэнергии повысилась 10−20 копеек за киловатт-час.