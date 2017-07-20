Беженцы из Северной Африки совершают все больше преступлений в Германии

Дюссельдорф, Германия, , 10:55 — REGNUM Беженцы, которые являются выходцами из стран Северной Африки, совершают все больше преступлений в Германии, особым очагом напряженности является федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия (СРВ), пишет 19 июля Der Focus, ссылаясь на официальные данные полиции Дюссельдорфа.

В СРВ в период с 2012 по 2016 год количество преступлений выросло почти втрое.

Только в 2016 году было зафиксировано 31,5 тыс. преступлений, в то время когда в 2012 году их было всего 9,7 тыс.

Эти «огромные цифры» напрямую связаны с наплывом беженцев в Германию, особый пик которых пришелся на 2015 год, когда в страну прибыло около миллиона беженцев.

Северный Рейн-Вестфалия оказалась той федеральной землей, где работало много сотрудников Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, поэтому «львиная доля североафриканских беженцев осталась именно там», добавляет издание.

Беженцы из Алжира подозреваются в совершении 12 тыс. преступлений в 2016 году, что на 800% больше, чем в 2012 году. Согласно официальным данным, тунисцы совершили около 2 тыс. преступлений в 2016 году, ливийцы — около 700 преступлений.

Напомним, за первые пять месяцев 2017 года в Германии были зарегистрированы 77 тыс. беженцев, с каждым месяцем их пребывает все больше и больше. На их содержание и обучение выделяются деньги, место, требуются больше сотрудников в миграционные службы и социальных работников.

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