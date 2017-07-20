Маккейна позвали лечиться в Москву

Москва, , 10:26 — REGNUM Американский сенатор Джон Маккейн мог бы пройти лечение от рака в московском Институте мозга. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Сенатор Маккейн объявил, что серьезно болен и ему предстоит операция. Операцию можно было провести в Москве в Институте мозга, у нас очень хорошие врачи здесь в России», — отметил Дегтярев.

По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме надеется, что сенатор сможет победить болезнь и выздороветь.

«Мы желаем выздоровления этому патриоту Америки и, конечно, после выздоровления, когда он оправится, мы надеемся, что он будет мягче относится ко всем странам и поймет, что от решения политиков зависят миллионы жизней», — заявил Дегтярев.

Ранее стало известно, что у Маккейна диагностирована агрессивная форма опухоли мозга — глиобластома. По данным СМИ, Маккейну провели операцию по удалению тромба в районе левого глаза, который и вызвал образование опухоли. Маккейн пообещал вернуться к работе после того, как оправится от операции.