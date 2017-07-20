В Чувашии число пристрастившихся к алкоголю подростков выросло почти на 50%

Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В России, по данным Минздрава, стали меньше пить и умирать от отравлений спиртным. Уровень смертности от алкогольных отравлений снижается и в Чувашии, но при этом в регионе выше среднероссийского и окружного уровень смертности от случайных алкогольных отравлений. Число несовершеннолетних, потребляющих алкоголь, увеличилось на 48,8%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Напомним, в России в 2012 году смертность от отравлений спиртным составляла 11,4 на 100 тыс. человек. При этом ежегодно население страны потребляло 12,4 литра алкоголя в расчете на одного человека. В 2016 году показатель смертности сократился до 5,6 на 100 тыс. человек, а потребление алкоголя — до 10,3 литра в год на человека. В Минздраве считают, что это достигнуто благодаря принятию в 2012 году федерального закона, запретившего размещать в печатных и электронных изданиях рекламу алкогольных напитков, включая пиво. Согласно данным 2015 года, 61% жителей России, употребляющих спиртное, отдает предпочтение крепким напиткам, 39% выбирают слабоалкогольную продукцию.

В Чувашии в 2016 году смертность от случайных отравлений алкоголем является одной из основных причин гибели людей от внешних причин (6,6% в структуре смертности от внешних причин). В 2016 году по сравнению с 2015 годом данный показатель снизился на 31% и составил 11,6 случая на 100 тыс. человек населения (в РФ — 9,6, в ПФО — 10,6).

Всего под наблюдением наркологической службы находились в Чувашии 20 755 человек, что составило 1679,4 случая на 100 тыс. человек населения. Из них 34,3% — жители сельской местности, 65,7% — горожане. Число пациентов, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу алкоголизма, в сравнении с 2015 годом уменьшилось на 14,1% и составило 81,3 случая на 100 тыс. человек. Самые высокие показатели заболеваемости алкоголизмом зарегистрированы в Янтиковском районе и Новочебоксарске (соответственно 197,4 и 107,1 случая на 100 тыс. человек), самые низкие — в Урмарском и Моргаушском районах (34,4 и 42,1 случая на 100 тыс. человек).

Уровень первичной заболеваемости алкогольными психозами в Чувашии в 2016 году составил 10,4 случая на 100 тыс. человек населения, что ниже показателя 2015 года на 18,1% (в РФ — 20,5, в ПФО — 24,7).

В Минздраве Чувашии отмечают, что за последние три года в республике не зарегистрировано случаев заболевания алкогольным психозом среди несовершеннолетних (в РФ — 0,1 случая на 100 тыс. подросткового населения). Число несовершеннолетних, потребляющих алкоголь, в сравнении с 2015 годом увеличилось в Чувашии на 48,8% (с 250 до 372 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно об инициативе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, предполагающей запрет продажи спиртосодержащих напитков в выходные дни. Авторы идеи считают, что такое положение может быть включено в Стратегию здорового образа жизни населения. Запрет позволит сократить масштабы злоупотребления алкоголем в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав: В России стали меньше пить и умирать от отравлений спиртным