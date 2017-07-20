Юные изобретатели: на пляжах Кубани могут появиться роботы-уборщики

Армавир, Краснодарский край, , 10:06 — REGNUM В Краснодарском крае юный изобретатель мечтает наладить массовый выпуск механических уборщиков. Робот, который создан для того, чтобы очищать пляжи края от мусора, — пока требует доработки, но первые испытания он прошёл достаточно успешно.

Ученик центра научно-технического творчества Армавира Алексей Шаталов, придумавший робота-уборщика, проверил его на работоспособность во дворе своей школы. С поставленной задачей механический сборщик мусора справился — ему удалось положить в контейнер почти все банки, встретившиеся на пути, передает «Кубань 24». Правда, у робота быстро кончается заряд батареи. И пока он с трудом преодолевает неровности дороги.

«Хочется, конечно, добавить детали для мелкого мусора, хочется увеличить силу вращения колес, чтобы лучше двигались гусеницы», — пояснила педагог дополнительного образования центра научно-технического творчества Армавира Ольга Демидова.

Как рассказал сам изобретатель, робот «видит» в темноте и может работать ночью, чтобы не мешать отдыхающим. Мусор он захватывает единственной рукой, над которой школьнику пришлось больше всего поработать.

Очевидно, что такое изобретение в крае несомненно будет полезно.

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Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое изобретение юных кубанских ученых. Так, ученик девятого класса лицея № 4 в Ейске Александр Телегин воздал преобразователь молний. Изобретение школьника уже удостоено награды. Ученик кубанской школы стал победителем краевой недели науки и техники «Юные техники — будущее инновационной России» в номинации «Энергетика и электротехника» и членом малой сельхозакадемии учащихся Кубани.

Добавим, что центр научно-технического творчества в Армавире — большая творческая лаборатория. Здесь работают объединения по направлениям: микроавтоконструирование, информационные технологии, радиоэлектроника, авиамоделизм, парашютный спорт, начальное техническое моделирование, декоративно-прикладное творчество.

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