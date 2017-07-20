В Калужской области обезврежен арсенал времён Великой Отечественной войны

Ульяново, Калужская область, , 09:38 — REGNUM 165 минометных мин 50 мм, две миномётных мины 82 мм., одна ручная граната РГД-33 и 30 артиллерийских снарядов калибра 45 мм были найдены в лесном массиве, по соседству с деревней Серая Ульяновского района. Об этом 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По данным ведомства, все 198 обнаруженных боеприпасов времен Великой Отечественной войны саперы из оперативной группы разминирования подразделения инженерного обеспечения пожарно-спасательной службы области уничтожили на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно калужские саперы уничтожают от 1,5 до 2,5 тыс. боеприпасов. Отдельно регистрируются снаряды большого калибра и бомбы. В некоторые годы количество обезвреженных авиабомб доходит до 15−20 штук. Больше всего боеприпасов времен Великой Отечественной войны в разные годы находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области. Чаще всего взрывоопасные предметы находят в ходе строительных работ при прокладке газопроводов, различных коммуникаций и на дачах.

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