Бастующие шахтеры Лисичанска будут решать вопросы в Киеве

Киев, , 09:41 — REGNUM Встречу с министром энергетики и угольной промышленности проведут бастующие горняки шахт ПАО «Лисичанскуголь», написал 19 июля глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, для решения вопросов с задолженностями по зарплатам в Киев отправили две группы шахтеров, которые переговорят с министром энергетики Игорем Насаликом. Ранее с министром провел встречу глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз.

Читайте также: Отмена режима ЧП: «Ситуация в энергетике Украины не наладилась»

Волынец отметил, что обе группы шахтеров будут работать сообща — одна группа будет говорить «вежливо, просить деньги и благодарить», а другая — «остро ставить вопросы о реальной жизни горняков в условиях невыплаты заработной платы».

Напомним, забастовка рабочих началась 15 июля на шахте им. Капустинская и «Новодружеская», которые принадлежат производственному объединению «Лисичанскуголь». Шахтеры требуют выплатить зарплату, задолженность по которой составляет 3,5 месячного фонда.

Читайте также: Гройсман: Экономика Украины «растет и оздоравливается»

Читайте ранее в этом сюжете: В Лисичанске продолжают бастовать шахтеры