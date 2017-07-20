Омский предприниматель: Отказал гею в работе, боясь за его здоровье

Омск, , 09:34 — REGNUM Владелец омского магазина спортивного питания отказал юноше-гею в трудоустройстве из-за несоответствия соискателя критериям должности и опасения за его здоровье. Об этом предприниматель рассказал изданию «Новая газета».

Ранее местные СМИ сообщили о молодом омиче, обратившемся в суд после отказа в приеме на работу в спортивный магазин. Руководитель отдела кадров объяснила отказ тем, что своим внешним видом и поведением молодой человек пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

В письменном отказе говорится о «женственных манерах речи и жестах» соискателя, а также о его «излишней ухоженности и вызывающей одежде». По мнению главы отдела кадров, прием юноши на работу в магазин, который могут посещать несовершеннолетние, станет нарушением закона о запрете гей-пропаганды среди лиц младше 18 лет.

Однако владелец магазина пояснил, что формулировка отказа не была согласована с ним, из-за чего возникло недопонимание. По словам предпринимателя, он объяснил юноше, что тот не сможет работать продавцом из-за некомпетентности, а также из-за неспортивной внешности.

Бизнесмен рассказал, что у соискателя — молодого человека худощавого телосложения — не было ни опыта, ни интереса к сфере спорта и спортивного питания. При этом предприниматель отметил, что лояльно относится к геям.

«Все-таки эти манерные, характерные движения… Контингент у нас какой? Суровые дядьки, которые могут просто… я не рискнул бы отвечать за здоровье Эдуарда. Не все, скажем так, адекватно воспринимают в нашей стране геев», — пояснил свою позицию бизнесмен.

Владелец магазина добавил, что свою точку зрения намерен отстаивать в суде, ведь он как работодатель вправе принимать человека на работу или ответить отказом. Первое судебное заседание должно состояться 24 июля.

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