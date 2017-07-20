Участки земли в реликтовом лесу на Байкале были переданы под ИЖС незаконно

Иркутск, , 09:10 — REGNUM Земельные участки, расположенные в реликтовом Шаманском лесу в природоохранной зоне на острове Ольхон, могут быть возвращены в собственность государства. Иск в суд возврате земель направила прокуратура Ольхонского района, сообщает помощник прокурора Елена Игнатьева.

По данным прокуратуры, администрация Ольхонского района распорядилась участками в природоохранной зоне незаконно: земля, находящаяся в федеральной собственности, перешла в частное пользование.

«Участки в лесной зоне острова Ольхон должны перейти в ведение Росимущества», — цитирует Игнатьеву газета «Взгляд».

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что из 26 участков в реликтовом лесу, 17 перешли были переданы под индивидуальное жилищное строительство. Еще четыре были переданы под строительство комплексов для туристов.

Депутат уточнил, что площадь каждого из участков, поставленных на кадастровый учет в большинстве в 2010 году, составляет не менее 1,2 тыс. квадратных метров.

Ольхон — крупнейший остров Байкала. От материка он отделен проливами Малое море и Ольхонские Ворота. Территория Ольхона вместе с прилегающими островками входит в Прибайкальский национальный парк.