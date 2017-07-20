На Камчатке около 4 тыс. человек подали заявки на «дальневосточный гектар»

Петропавловск-Камчатский, , 08:41 — REGNUM С начала реализации программы «Дальневосточный гектар» в Камчатском крае было подано около 4 тыс. заявок на предоставление земли, сообщил 20 июля министр имущественных и земельных отношений края Борис Выборов.

«На сегодняшний день зарегистрирован в установленном порядке 1161 договор о предоставлении земельного участка. Ещё по 600 заявлениям граждан принято положительное решение. 237 договоров находятся на подписи у граждан», — отметил чиновник.

По его словам, жители региона предпочитают брать землю для частного строительства, туризма и сельского хозяйства.

«На сегодняшний день тенденция такова, что люди обращаются за предоставлением земли для индивидуального жилищного строительства, организации сельскохозяйственной деятельности и ведения туристической деятельности», — добавил министр.

Выборов также сообщил, что в некоторых случаях граждане не спешат оформить право получения земли, не согласовывают границы участков и долгое время не подписывают договоры. Министр обратил внимание на необходимость ускорить этот процесс и подписать договоры, находящиеся у людей на руках и вернуть их в администрацию.

Читайте также: Госдума РФ уточняет условия предоставления «дальневосточного гектара»

Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ дает возможность однократно оформить в безвозмездное пользование государственный или муниципальный участок земли.

Читайте также: Налаживать и ускорять раздачу дальневосточных гектаров будут до конца года

Приоритетное право на получение земли получили жители Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года право на получение гектара земли предоставлено всем гражданам России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае биохимический завод раздали под дальневосточные гектары

Читайте развитие сюжета: В ДВФУ разработали программу для 3D-визуализации «дальневосточных гектаров»