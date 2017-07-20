На Филиппинах арестовали 43 человека за похищение одной женщины

Манила, , 08:19 — REGNUM Полиция Филиппин заявила, что арестовала 43 иностранца, обвиняемых в похищении женщины в Сингапуре, сообщает 20 июля Reuters.

Группировка, похитившая женщину, занимается выколачиванием долгов с игроков казино, которые предпочитают делать высокие ставки.

Банда, совершившая преступление, состоит преимущественно из граждан Китая и Сингапура.

С 2015 года в Сингапуре зафиксировано 11 аналогичных случаев, к которым причастны как минимум две преступные группировки.

48-летняя гражданка Сингапура была похищена из казино Solaire 17 июля. Ее увезли в гостиницу, где подверглась физическому насилию. Преступники требовали за ее освобождение $180 тыс.

Женщина была освобождена на следующий день, возбуждено уголовное дело против 41 гражданина Китая и двух граждан Малайзии.

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