Ушел из жизни актер Виктор Кинах

Москва, , 07:52 — REGNUM В Москве на 57 году жизни скончался актер Виктор Кинах. Об этом сообщается на официальной странице Электротеатра «Станиславский» в соцсети Facebook.

«На 57-м году жизни от нас ушел Виктор Маркович Кинах. — говорится в сообщении. — (…) Театр скорбит и приносит соболезнования родным и близким Виктора Марковича».

Прощание с артистом состоится 20 июля в Царицынском морге, расположенном по адресу Тарный проезд, д. 3.

Напомним, что последние 20 лет творческая жизнь Киннаха была неразрывно связана с Театром им. К.С. Станиславского. Он играл в таких значимых постановках как «Собачье сердце», «Синяя птица», «Троянская война», «Царевны-лягушки» и др.