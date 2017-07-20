Россия стоит на третьем месте по количеству «взрослых курящих» в Европе

Москва, , 06:56 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения сообщила в своем докладе, что меры по борьбе с курением дают свои результаты: с 2007 года доля курящих в мире людей сократилась на 2,8%, передает 19 июля Die Tagesschau.

Среди людей старше 15 лет доля курящих людей с 2007 по 2015 год снизилась с 23,5% до 20,7%. Сообщается, что около 4,7 млрд человек (63% населения Земли) защищены «как минимум одной антитабачной мерой». 10 лет назад эти меры распространялись всего на 15% населения (один млрд человек).

В 94 странах доля курящих сократилась, однако, несмотря на положительные результаты, ежегодно от употребления табака и его последствий умирают более семи млн человек: в 47 государствах доля курящих осталась неизменной, в пяти — увеличилась.

Согласно официальным данным, Россия занимает третье место в Европе по количеству курящих старше 18 лет — 33% взрослого населения. Мировым лидером в данной категории, где курят 40% взрослых жителей, является тихоокеанское государство Кирибати.