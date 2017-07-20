СМИ: Школьникам расскажут о Крыме и санкциях на уроках современной истории

Москва, , 05:32 — REGNUM Минобрнауки готовит пилотный проект по введению в российских школах уроков современной истории, на которых учащимся расскажут о воссоединении Крыма с Россией и последовавших за этим антироссийских санкциях Запада, пишет 20 июля газета «Известия».

Как пояснили изданию в ведомстве, нынешний школьный курс по истории России не охватывает значительной части событий, которые произошли за последние годы, что не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности.

«Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах», — отметили в Минобрнауки.

Как предполагается, курс будет посвящён основным направлениям государственной политики России за последние три года.

Ведомство также намерено разработать методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию, сообщает газета.

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