Форум профориентации для молодёжи пройдёт в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 05:29 — REGNUM

Молодёжный форум профориентации «PROFДвижение» пройдёт в Татарии с 21 по 26 августа 2017 года. Его цель — популяризация технических специальностей. Кабинет министров РТ подписал постановление, в рамках которого было принято предложение ПАО «КАМАЗ» о совместном проведении мероприятия. Сотрудничество будет проходить на условиях паритетного финансирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление.

Вклад Минтруда РТ в проведение форума составит 2 млн рублей. Средства будут выделены в рамках подпрограммы «Популяризация рабочих и инженерных профессий в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы». Предполагается, что в мероприятии, которое пройдёт в Набережных Челнах, примут участие 200 человек. В рамках форума запланировано проведение «круглого стола» с руководством образовательных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало учебного года 2016−2017 в России было 3 680 образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования, обучается в них 2 млн 787 тыс. человек, без учёта поступивших в этом году ещё 700 тысяч человек. Число получающих профобразование в 2016 году выросло на 1,5% по сравнению с 2015 годом.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на совещании по вопросам охраны труда отметила, что необходимо развивать систему профессиональных образовательных учреждений, прежде всего, для приоритетных отраслей экономики.

Для повышения престижа рабочих профессий глава Минобрнауки предложила проводить региональные и национальные чемпионаты профессионального мастерства для молодых людей.

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