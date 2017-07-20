«Балтийский Артек» собрал на своей площадке молодых учителей

Калининград, , 01:22 — REGNUM На молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек» в Калининградской области открылась смена «Молодые учителя».

В программе форума — семинары, встречи с экспертами в области образования, и презентация собственных проектов участников по развитию направлений Российского движения школьников.

Торжественное открытие форума было организовано в духе традиционной «школьной линейки».

В качестве почетных гостей торжественной церемонии приглашены временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов, заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

Выступая на заседании организационного комитета по подготовке форума «Балтийский Артек» в мае 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил благодарность Росмолодежи за доверие, оказанное Калининградской области в связи с присвоением форуму «Балтийский Артек» всероссийского статуса в 2016 году.

«Убежден, что форум предоставит уникальную возможность наладить молодежное взаимодействие между регионами, проработать совместные межрегиональные инициативы, а образовательная программа форума будет направлена на поддержку и развитие у участников устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, формирование творческого, предпринимательского и управленческого мышления», — заявил Антон Алиханов на заседании оргкомитета проекта «Балтийский Артек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Российское движение школьников (РДШ).

Смена «Молодые учителя» продлится до 25 июля и объединит свыше 400 специалистов сферы образования в возрасте от 18 до 30 лет из более чем 70 регионов России.

Важными темами работы образовательных площадок станут деятельность и развитие Российского движения школьников в регионах, информационная безопасность и патриотическое воспитание школьника, подготовка к фестивалю детского кино.

В рамках программы «Балтийского Артека» — многочисленные мастер-классы по волонтерству, разработке современных педагогических технологий, проведению тематических мероприятий.

Планируется, что в течение смены будет реализована сюжетно-ролевая игра: по ее итогам присутствующие создадут собственную детскую организацию.

В роли добровольцев смены выступят сотрудники РДШ, которые занимаются развитием детских общественных организаций на уровне регионов и школ.

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