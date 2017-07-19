В китаском Кунмине начался суд над убийцей 19 человек

Куньмин, Китай, , 22:14 — REGNUM В Китае начался суд над человеком, убившим 19 человек, включая своих родителей, предаёт 19 июля агентство «Синьхуа».

Согласно предоставленной судом информации, человек по имени Ян Цинпэй 28 сентября убил своих родителей, проживавших в деревне Йема провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая за отказ предоставить ему требуемую денежную сумму.

Опасаясь того, что его преступление будет раскрыто, Ян убил еще 17 их соседей, включая троих детей, после чего отправился в столицу провинции Юньнань — город Куньмин, где вернулся на свою работу, сообщает Департамент общественной безопасности провинции Юньнань.

Ян признал свою вину, а также попросил прощение у родственников убитых. На заседании присутствовало около 200 человек, включая родственников, юристов, журналистов и представителей общественности.

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