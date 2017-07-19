Саудовская Аравия: Арестованная за непристойный вид женщина отпущена

Эр-Рияд, , 21:31 — REGNUM Власти Саудовской Аравии освободили женщину, которая была арестована за ношение мини-юбки, после того как видео с ней стало популярным в сети, сообщает 19 июля Associated Press.

Решение не выдвигать обвинение стало редкой победой защитников прав женщин в этой ближневосточной стране.

Это событие может стать началом перестройки судебной системы государства. По мнению аналитиков, такое событие связано с попытками нового наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда модернизировать страну и улучшить ее имидж за рубежом.

Опубликованное видео вызвало негативную реакцию в обществе и побудило полицию вызвать женщину на допрос.

Ее освобождение без предъявления обвинения связано с тем, что к данному случаю было приковано внимание мировой общественности. Однако в тюрьмах Саудовской Аравии находятся многие женщины, которым не предъявили обвинения.

Напомним, в королевстве Саудовская Аравия действуют законы, предписывающие женщинам носить длинные юбки, а также носить одежду скрывающую лицо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саудовской Аравии арестовали девушку за «неприличную одежду»