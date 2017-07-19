Челябинский ГЭТ: рост долгов и сокращения трамваев на маршрутах

Челябинск, , 19:54 — REGNUM Общественный электротранспорт Челябинска наращивает долги и вынужденно сокращает количество трамваем на маршрутах. Причины — снижение пассажиропотока, и дефицит кадров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сокращения количества трамваев на линиях коснулись маршрутов №14, №20 и №22. Причины примерно те же, что и у муниципального автобусного общественного транспорта, — сокращение пассажиропотока, проблемы с кадрами.

Кроме этого растут долги горэлектротранспорта. На текущий момент задолженность МУП «ЧелябГЭТ» перед ПАО «Челябэнергосбыт» составляют 100 млрд рублей. Причем говорить о возврате с каждым разом становится сложнее, ситуация с челябинским муниципальным общественным транспортом с каждым месяцем лишь усугубляется. «Челябавтотранс» находится под конкурсным управлением, «ЧелябГЭТ» также в банкротном состоянии.

Рассчитывать на улучшения вряд ли стоит, считают некоторые наблюдатели. Несмотря на планы городских властей стимулировать общественный транспорт в Челябинске к переходу на экологичные виды машин, закуп пары десятков трамваев и троллейбусов, для пополнения парка горэлектротранспорта, ситуацию вряд ли изменит.

Напомним, 26 мая 2017 года 18-й Арбитражный суд в городе Челябинске признал банкротом МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Задолженность предприятия составляет около 554 млн рублей. Назначен арбитражный управляющий Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Николай Кайкы. Не исключается прекращение деятельности МУПа. Городские власти готовятся совершить «маневр» наподобие как с автобусным МУПом. На место муниципального предприятия могут прийти частники. Однако как это будет реализовано в случае с горэлектротранспортом пока никто не представляет.

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