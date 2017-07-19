Соучредителю нижнетагильского завода предъявлено обвинение по трём статьям

Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:20 — REGNUM В Свердловской области предъявлено обвинение одному из учредителей ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дело было возбуждено в сентябре 2016 года по факту невыплаты заработной платы. Затем были выявлены дополнительные преступные эпизоды по факту сокрытия денежных средств либо имущества от налогов и сборов, а также по факту мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

За период с декабря 2015 по январь 2017 годов на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками. Её размер составил порядка 10 млн рублей. Сумма скрытых от налогов и сборов средств составила около 5 млн рублей. А мошенничество обошлось предприятию более чем в 32 млн рублей.

Обвиняемым оказался 34-летний Денис Кокорин, который, как заявляет следствие, фактически руководит заводом. Следствие добивается его ареста.

Следствие по уголовному делу контролирует лично глава СКР Александр Бастрыкин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники засуетились после того, как президент России Владимир Путин обратил внимание врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на проблемы работников предприятия. Это было 9 июля. А в период с 10 по 12 июля большинство работников завода получили долгожданную зарплату.