В Луганской области (Украина) жители перекрыли центральную дорогу

Лисичанск, Украина, , 18:40 — REGNUM В Лисичанске, расположенном в подконтрольной Украине части Луганской области, с 7 часов утра около 50 человек перекрывают одну из центральных дорог, требуя подачи водопроводной воды. Информацию об этой акции на своей странице в Facebook сообщил депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов.

«Протест связан с отсутствием воды. Ее нет уже несколько дней у нас. В частности, на том же микрорайоне, жители которого перекрыли дорогу, воды нет уже больше недели — 8 дней, если не ошибаюсь», — рассказал Полупанов.

При этом он отметил, что протестующие не выдвигают претензии кому-то конкретному — Луганскому энергетическому объединению (ЛЭО) или властям. У них цель одна: дайте нам воду. Кто это сделает, их не интересует.

По словам Полупанова, протестующие вышли на акцию сами, никакие политики, депутаты в этом не задействованы.

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Луганское энергетическое объединение на прошлой неделе анонсировало отключение водоканалов в четырех городах Луганской области за долги. ЛЭО является монопольным поставщиком электроэнергии на подконтрольной Украине территории Луганской области.

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