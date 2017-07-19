В Подмосковье введён третий класс пожарной опасности

Красногорск, , 18:37 — REGNUM В Московской области объявлен третий классc пожарной опасности. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пескова.

В связи с этим было принято решение усилить профилактические меры для предотвращения природных пожаров. Однако в МЧС России по Московской области заявили, что все угрозы пожаров в области находятся под контролем и пока нет оснований говорить об ухудшении ситуации.

«В правительстве Подмосковья создан штаб по ЧС, который отслеживает угрозы возникновения пожаров. Его возглавляет зампред правительства Дмитрий Песков. Видимо, они посчитали целесообразным повысить степень угрозы возникновения пожаров и принят все необходимый профилактические меры по их предотвращения. Что касается МЧС, то у нас все находится в штатном режиме. Ниаких особых изменений ситуаций в связи с возникновением угроз пожаров мы не наблюдаем. Традиционно в структурах МЧС по области с 1 мая вводится режим противопожарного усиления, который длится до осени. Лето выдалось дождливое, поэтому пока обходилось без пожаров. Были палы сухой травы, но они носили точечный характер и быстро ликвидировались». — сообщили в МЧС России по Московской области.

Третий класс пожарной опасности установлен на территории Орехово-Зуевского, Зарайского, Ступинского, Воскресенского, Раменского, Коломенского муниципальных районов, а также городских округов Домодедово, Озеры, Шатура, Егорьевск, Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды.

Кроме того, правительство МО создало объединенную группировку сил и средств спасательных подразделений, обеспечивающих пожарную безопасность региона. В нее вошли 92 тыс. человек и около 10 тыс. единиц спецтехники. В составе объединенной группировки — профессиональные пожарные и спасатели, специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы.

Отмечается, что в настоящее время обстановка с природными пожарами в регионе спокойная, масштабных возгораний не наблюдается. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Московской области ликвидировано 60 возгораний, что в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Самые сильный пожары в Московской области были в конце июля, в августе и начале сентября 2010 года. Они сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве. По данным главы Департамента здравоохранения Москвы Андрея Сельцовского на 9 августа 2010, смертность в Москве достигла уровня примерно 700 человек в день, тогда как в обычные дни она составляет 360—380 человек в день. Общее число госпитализаций увеличилось на 10%, госпитализаций детей — на 17%. Число обращений к врачам увеличилось на 20%.