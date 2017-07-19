В Челябинске наказали представителя религиозной секты за вовлечение детей

Челябинск, , 18:05 — REGNUM Штраф в размере 5000 рублей назначен в виде наказания представителю религиозной организации мировым судьей судебного участка Курчатовского района города Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

Религиозный деятель нарушил закон о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В марте 2017 года, во время организованного им уличного шествия в Челябинске от улицы Молодогвардейцев до Комсомольского проспекта, религиозная группа вовлекла в действо несколько девятилетних девочек.

«Действующим законодательством вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих», — пояснили в областной прокуратуре.

Действия религиозной группы была идентифицирована как миссионерская. По представленным видеозаписям были проведены культурно-религиоведческие исследования, которые показали содержание признаков религиозной практики и миссионерской деятельности. Таким образом, в отношении организатора шествия прокурор возбудил административное дело по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Представитель религиозной группы оштрафован на 5000 рублей. постановление мирового судьи судебного участка Курчатовского района Челябинска вступило в законную силу.

Отметим, днем ранее, 18 июля, в отношении председателя руководящего Комитета местной религиозной организации Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было возбуждено административное дело по части 3 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Поводом послужила реальная деятельность, ликвидированной по решению суда в мае 2017 года, организации. Челябинская прокуратура установила, что в апреле 2017 года организация проводила встречи в жилом помещении по адресу: город Челябинск, Ленинский район, улица Серова, 19. При этом на входе в помещение не было обозначено официального наименования.

Напомним, 17 июля 2017 года Верховный суд РФ окончательно признал «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией. Решение вступило в законную силу.