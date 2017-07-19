Власти Петербурга просят горожан приехать на День ВМФ на метро

Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга призвало жителей города принять участие в праздновании Дня военно-морского флота 30 июля и объявило об ограничениях дорожного движения, вводимых в связи с проведением главного военно-морского парада.

В День ВМФ в последнее воскресенье июля, в Санкт-Петербурге впервые состоится главный военно-морской парад страны: по Неве строем пройдут боевые корабли всех российских флотов, а в небе над центром Петербурга свое мастерство покажут летчики морской авиации.

«Парад продолжит большая праздничная программа. Для жителей и гостей Северной столицы будет открыт доступ на корабли, пришвартованные к набережной Лейтенанта Шмидта», — отметили в Смольном.

Власти также напомнили, что посмотреть парад можно будет не только в праздничный день 30 июля, но и во время репетиций — 23 и 28 июля.

В связи с парадом и для подготовки к нему в Санкт-Петербурге впервые в дневное время будут разведены сразу четыре моста через большую Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.

Движение по ним прекращается: 23 июля с 09:25 до 11:50; 28 июля с 09:25 до 13:20; 30 июля с 09:25 до 11:50.

«Для автомобилистов в эти часы будет организован бесплатный проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра, а также предоставлена бесплатная парковка на городских перехватывающих стоянках», — отметили власти Петербурга.

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В то же время горожан и гостей города призвали пользоваться в эти дни городским метрополитеном.

О работе общественного транспорта в дни подготовки и празднования Дня ВМФ можно узнать по телефону горячей линии 8‑800‑234‑98‑80.

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