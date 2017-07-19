Дело плохо пахнет: в Новосибирске ищут источник вони, отпугивающей туристов

Новосибирск, , 18:59 — REGNUM Новосибирские власти наконец-то решили поискать источник неприятного запаха, который вот уже второй месяц не даёт покоя ни местным жителям, ни прилетающим в аэропорт Толмачёво гостям города. В начале июня новосибирцы начали массово жаловаться на «вонь, которая глаза режет». Спустя несколько недель терпение лопнуло и у гендиректора Толмачёво — Евгений Янкилевич направил обращение в правительство региона и территориальное управление Росавиации. В воздушной гавани предположили, что зловоние, которое чувствуется не только на перроне и лётном поле, но и в зданиях терминалов, исходит от отходов животноводческой деятельности свинокомплекса, которые складируются в непосредственной близости от аэропорта, в районе села Криводановка.

Однако, как сообщают «НГС.Новости», в АО «Кудряшовское» опровергли это предположение, заявив, что их свинокомплекс в зловонии не виноват.

«Превышений у нас нет никаких, все показатели у нас ниже нормы», — заявила инженер-эколог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.

В то же время, сегодня, 19 июля, руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко журналистам заявил, что «пока, вероятно, всё сходится к зоне действия Кудряшовского свинокомплекса». И сейчас межведомственная группа собирает доказательства, которые подтвердили бы вину свинокомплекса. Закончить эту работу планируется до конца года.

Как пишет «Деловой квартал», чиновник не исключил вероятности того, что свинокомплекс может быть закрыт, но отметил также, что могут быть приняты и другие решения, например, реабилитационные мероприятия.

Отметим, что неприятный запах ощущается не только в районе аэропорта, но и в других районах Новосибирска, в том числе и Центральном.

Меж тем, неприятный запах может негативным образом отразиться на имидже города и международного аэропорта Толмачёво, количество пассажиров которого в последнее время увеличилось. Только за первое полугодие 2017 года аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров, что на 25,9% больше показателя прошлого года. В июне пассажиропоток Толмачёво увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 478 317 человек.