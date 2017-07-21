Меняются правила для работы мессенджеров

Москва, , 10:54 — REGNUM Закон о регулировании работы мессенджеров Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Авторами документа выступили депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Организатор обмена мгновенными сообщениями является организатором распространения информации в сети интернет, и на него возлагаются дополнительные обязанности, помимо тех, которые установлены действующим законодательством.

Также прописывается, что организаторы обмена мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера. Таким образом исключается необходимость заключения такого договора для российских юридических лиц и граждан РФ.

Кроме того, устанавливается, что доступ к информационному ресурсу может ограничиться только на основании судебного решения.

Оговаривается, что предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера.

Закон распространяется только на те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как организаторы распространения информации. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал идею «безумной» и отметил, что регулировать у государства получится только крупные мессенджеры.