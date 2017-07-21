Вводится контроль за корпоративными SIM-картами

Москва, , 10:59 — REGNUM Закон, направленный на борьбу c «серыми» SIM-картами, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Закон касается прежде всего корпоративных SIM-карт.

Прописывается передача оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия.

Усиливается контроль за посреднической деятельностью и предусматривается доступ операторов связи к использованию государственных информационных ресурсов для проверки достоверности данных абонентов. В числе таких ресурсов — Единая система идентификации в инфраструктуре госуслуг (ЕСИА), квалифицированная электронная подпись (КЭП), Единый портал госуслуг и так далее. Механизм направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

В соответствии с законом оплата мобильной связи абонентов, имеющих так называемые «корпоративные» SIM-карты, должна осуществляться только в форме безналичных расчетов со счета юрлица или индивидуального предпринимателя. Это ограничение не распространяется на оплату услуг, если оператору связи были переданы достоверные сведения о том, кто непосредственно пользуется SIM-картой.