Италия приняла закон о противодействии радикализации общества

Рим, , 17:18 — REGNUM Во вторник, 18 июля, палата депутатов Италии одобрила положение о первой итальянский стратегии по предупреждению радикализации в стране, депутаты назвали стратегию новым подходом в борьбе против терроризма. Новость сообщает La Stampa. Новый закон определяет меры, мероприятия и программы, направленные на предотвращение радикализации общества и распространения экстремизма.

Инициаторами закона выступил квестор палаты депутатов и бывший прокурор Стефано Дамбруозо и депутат от Демократической партии Андреа Манчюлли. По словам Стефано Дамбруозо, новая стратегия направлена на то, чтобы молодые мусульмане, родившиеся и выросшие в Италии, «не отворачивались от европейского общества» и не слышали «сирен радикального ислама».

Мониторинг, исследования, разведка, аресты и высылка являются основой борьбы с терроризмом. Но невозможно представить, что всегда можно выследить террориста и его подельников, прежде чем они нанесут следующий удар. Вот поэтому вводятся меры профилактики радикализации, которые состоят в том, чтобы предотвратить вовлечение молодых мусульман в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Италия намерена противостоять джихаду с помощью «культурной стены», вовлекая в процесс различные государственные учреждения (включая школы) и гражданское общество (особенно мусульманских общин), а также приемные центры, где проживают мигранты, и интернет-сообщество. Закон уделяет особое внимание радикализации в интернете и в тюрьмах.

La Stampa называет новый закон «культурной революцией» в борьбе с терроризмом, поскольку в Италии еще не так сильна динамика радикализации, которая происходит в других европейских странах, а значит, есть еще время, чтобы «не потерять мусульман второго поколения и интегрировать их в итальянское сообщество».