Издание Sun внесло Неаполь в список самых опасных городов

Неаполь, Италия, , 16:58 — REGNUM Британский таблоид «Sun» включил итальянский город Неаполь в десятку самых опасных городов мира. В карте страха, напечатанной в газете, указаны 10 географических областей, в которых человеческая жизнь подвергается наибольшему риску.

Среди критериев при отборе значится терроризм, оборот наркотиков, количество убийств, присутствие банд мафии или преступников, войны, бунты на почве расизма, нарушение прав человека.

Город Неаполь попал в список как наиболее опасный город в ЕС, наряду с такими местами, как Могадишо (Сомали), Ракка (Сирия), Сант-Луис (США) и Перт — «рай» синтетических наркотиков в Австралии.

Мэр Неаполя выразил свое возмущение, подчеркивая тот факт, что, скорее всего, журналисты Sun ни разу не были в Неаполе. Итальянское посольство в Лондоне уже заявило, что подаст в суд на издание за клевету.