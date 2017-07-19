В Петербурге осудили преступников, погубивших двух полицейских из Коми

Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Ленинградский окружной военный суд вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу об убийстве двоих полицейских из Республики Коми, которое произошло в ночь на 24 февраля 2016 года в Петергофе (входит в состав Санкт-Петербурга).

На скамье подсудимых оказались двое уроженцев Дагестана, родные братья, один из которых в момент преступления был военнослужащим, а также ранее судимый местный житель. Главный фигурант дела приговорен к длительному сроку лишения свободы.

По версии следствия, местный житель Александр Бахмат, старший лейтенант внутренних войск Шихмагомед Исрапилов и его брат Гасан Исрапилов во время внезапно возникшего конфликта в Петродворцовом районе избили полицейских руками и ногами, а Гасан Исрапилов несколько раз ударил их ножом. Именно последнему было предъявлено обвинение в убийстве.

Как установил суд, между братьями Исрапиловыми и Бахматом, с одной стороны, и сотрудниками полиции Павлом Морозовым и Александром Артеевым, приехавшими на учебу в петербургский университет МВД, а также Буслаевым, с другой стороны, завязалась драка на Разводной улице Петергофа.

В ходе драки Гасан Исрапилов причинил майору полиции Морозову колото-резаные ранения, от которых тот скончался на месте, а Буслаеву и Артееву был причинен средней тяжести вред здоровью. Однако старший лейтенант полиции Артеев от полученных ранений умер в больнице через две недели после происшествия.

Как сообщила 19 июля пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда, Гасан Исрапилов был признан виновным в убийстве и причинении средней тяжести вреда здоровью, а Шихмагомед Исрапилов и Александр Бахмат — только в умышленном причинении вреда здоровью группой лиц.

Гасану Исрапилову назначено наказание сроком 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Бахмату — 2 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Шихмагомеду Исрапилову — 3 года условно.

В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны с Гасана Исрапилова взыскано 5,35 млн рублей, с Шихмагомеда Исрапилова — 100 тыс. руб., с Бахмата — 150 тыс. руб.

По данным СМИ, смертельный конфликт в Петергофе произошел из-за замечания, которое сделали полицейские из Коми попавшим в ДТП братьям Исрапиловым и Бахмату.

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