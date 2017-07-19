На рыбацком фестивале в Карелии будут хаски, кююккя и «Кузьмич»

Петрозаводск, , 16:14 — REGNUM Фестиваль любителей рыбной ловли «Ладожские шхеры» пройдет 11−12 августа в Карелии под городом Сортавала на северном побережье Ладожского озера. Главным призом для участников соревнований станет катер, а гостей ждет не только рыбалка, но и культурная программа. Об этом сообщили 19 июля на брифинге в правительстве Карелии.

Как предполагается, на фестиваль соберутся рыболовы из Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской областей и других регионов России. В 2017 году фестиваль рыбной ловли состоится в республике уже в восьмой раз. Ранее он проводился под названием «Янисъярви» на одноименном карельском озере.

«Главные номинации соревнований — самая большая рыба и самый большой улов, а главный приз победителю — шестиметровый катер», — рассказал на брифинге генеральный директор компании-организатора фестиваля Александр Артемьев. Он напомним, что самой большой пойманной рыбой за всю историю фестиваля была щука весом 7,5 кг.

Среди новшеств этого года — рыбалка на удочку с берега, которая начнется после того, как основные участники уйдут на своих катерах на открытую воду. За соблюдением правил рыбной ловли будет наблюдать судейская бригада, которую возглавит представитель Госинспекции по маломерным судам МЧС. Регистрировать улов планируется с 12:00 до 17:00.

Для участников и гостей фестиваля будет организована развлекательная программа, которую представит «главный егерь России» Кузьмич — петербургский актер Виктор Бычков. Оставшимся на берегу предложат посетить горный парк «Рускеала», поиграть в кююккя (карельские городки), принять участие в мастер-классах по приготовлению уникальных карельских блюд, пообщаться с северными собаками породы хаски.

«Из пойманного улова работники ресторанов Сортавала и других городов Карелии сварят фирменную уху на костре. Её качество оценят эксперты — лучшие повара известных ресторанов республики, а отведать её смогут все участники праздника», — пообещали организаторы праздника.

Заявки на участие в «Ладожских шхерах» подали уже 37 экипажей. Регистрация будет продолжаться до 00:00 часов 11 августа.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Карелии. На открытие фестиваля «Ладожские шхеры» приглашен врио главы республики Артур Парфенчиков.