Для торговца пилотскими лицензиями в Петербурге просят шесть лет заключения

Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Близится к финалу громкое уголовное дело по факту продажи фиктивных документов о прохождении обучения на пилота, которым занимался, по данным следствия, руководитель учебного центра «Крылья Невы» в Санкт-Петербурге. Дело рассматривает Московский районный суд Северной столицы.

На резонансном судебном процессе по делу гендиректора ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина завершились прения сторон.

Андрей Кочарыгин обвиняется в совершении 70 эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 и части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

В ходе прений гособвинение потребовало приговорить Кочарыгина к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств, на 3 года 6 месяцев, сообщила 19 июля пресс-служба горсуда Санкт-Петербурга.

Как установило следствие, Кочарыгин с ноября 2009 по февраль 2013 года незаконно изготовил документы, подтверждающие прохождение 53 лицами курсов обучения в учебном центре «Крылья Невы» и наличие у них квалификации пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. За это он получил незаконные денежные вознаграждения в качестве коммерческого подкупа в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей, а всего на общую сумму 5 млн 820 тыс. рублей.

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Деятельность центра «Крылья Невы» была аннулирована в июле 2015 года. Были установлены лица, получившие фальшивые пилотские лицензии, среди них — сотрудники крупных российских авиакомпаний.

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Несколько граждан, получивших от Кочарыгина заведомо незаконные документы пилотов малой и гражданской авиации, уже осуждены судами в разных регионах страны.

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Адвокат в ходе процесса в Петербурге попросил назначить Андрею Кочарыгину наказание, не связанное с лишением свободы. Следующее заседание суда состоится 4 сентября.

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