Экспонаты музея Освенцима украли для выставки

Варшава, , 15:10 — REGNUM 27-летняя студентка из Израиля Ротем Байдс вынесла несколько экспонатов из музея-мемориала бывшего концентрационного лагеря Освенцим в Польше. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Байдс посетила музей на месте концентрационного лагеря 6 раз и вынесла оттуда посуду, металлический болт, осколки стекла, землю, а также знак, запрещающий выносить экспонаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что студентка совершила кражи для того, чтобы сделать свой арт-проект для выпускной выставки в колледже Бейт-Берл.

«Узнав о кражах, музей Освенцима заявил о намерении подать иск против Байдс, — говорится в сообщении. — Администрация колледжа закрыла выставку и вызвала студентку на дисциплинарную беседу».

Сама Байдс позднее сообщила, что сознательно нарушила закон, так как хотела сохранить память об ужасах лагеря после смерти последних бывших его узников.