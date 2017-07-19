Госдума разрешает авиакомпаниям не продавать билеты авиадебоширам

Москва, , 14:57 — REGNUM Законопроект, дающий право авиаперевозчикам не продавать билеты авиадебоширам, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Предполагается, что третье чтение состоится в сентябре.

Предлагается в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, разрешить перевозчику или лицу, уполномоченному перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, внесенного в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.

Ранее Госдума приняла поправки, разрешающие составлять «черные списки» пассажиров, которые когда-либо нарушали общественный порядок в аэропорту или непосредственно во время полета. Включение в реестр нарушителей возможно после вступления в силу постановления об административном наказании за хулиганство в салоне воздушного судна. Фигурант «черного списка» не сможет купить билет на самолет конкретной авиакомпании в течение года. Авиадебошир имеет право обжаловать решение перевозчика в суде.

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