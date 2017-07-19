Устанавливается контроль за корпоративными SIM-картами

Москва, , 14:45 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу c серыми SIM-картами, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Речь идет об ужесточении требований контроля за корпоративными SIM-картами.

Предполагается передача оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия.

Усиливается контроль за посреднической деятельностью и предусматривается доступ операторов связи к использованию государственных информационных ресурсов для проверки достоверности данных абонентов. В числе таких ресурсов — Единая система идентификации в инфраструктуре госуслуг (ЕСИА), квалифицированная электронная подпись (КЭП), Единый портал госуслуг и так далее. Механизм направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

Госдума поддержала поправку, устанавливающую правило, в соответствии с которым оплата мобильной связи абонентов, имеющих так называемые «корпоративные» SIM-карты, должна осуществляться только в форме безналичных расчетов со счета юрлица или индивидуального предпринимателя. Это ограничение не распространяется на оплату услуг, если оператору связи были переданы достоверные сведения о том, кто непосредственно пользуется SIM-картой.

Прописывается, что в случае ликвидации абонента — юридического лица выделенные ему абонентские номера могут быть переоформлены на фактического пользователя в порядке, установленном правилами оказания услуг связи.

Кроме того, срок вступления в силу законопроекта по согласованию с операторами связи был отодвинут на 5 месяцев — на 1 июня 2018 года.

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