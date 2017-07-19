Госдума запрещает анонимайзеры – с исключениями

Москва, , 14:41 — REGNUM Законопроект о запрете обхода блокировок в интернете в том числе при помощи анонимайзеров (VPN-сервисов) Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Прописаны и исключения.

Предлагается установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен». Таким образом, предлагается запретить VPN и Tor.

Также предлагается отменить реестр «сайтов и (или) страниц сайтов в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей.

Кроме того, проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.

Действие законопроекта по запрету использования средств обхода блокировок в интернете не будет распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Из-под действия закона выведены непубличные средства обхода блокировок при условии, что они используются «в технологических целях обеспечения деятельности» организации, а круг пользователей этих средств определен заранее.

Ответственность за контроль по исполнению законопроекта ложится на Роскомнадзор. В соответствии с поправками, ведомство на основании обращения МВД и ФСБ будет определять провайдеров хостинга и других лиц, размещающих средства обхода блокировок в интернете.

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