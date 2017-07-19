Госдума устанавливает правила для работы мессенджеров

Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект о регулировании работы мессенджеров Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Согласно поддержанным поправкам, организатор обмена мгновенными сообщениями является организатором распространения информации в сети интернет, и на него возлагаются дополнительные обязанности, помимо тех, которые установлены действующим законодательством, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Также прописывается, что организаторы обмена мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера. Таким образом исключается необходимость заключения такого договора для российских юридических лиц и граждан РФ. «это была просьба компаний и мы пошли им навстречу», — отметил Левин.

Кроме того, устанавливается, что доступ к информационному ресурсу может ограничиться только на основании судебного решения.

Оговаривается, что предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы доработал законопроект о регулировании мессенджеров