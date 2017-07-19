Менталитет такой: Новосибирск держит «праворульную оборону»

Новосибирск, , 16:51 — REGNUM Результаты исследования «Автостата», согласно которым каждый третий автомобиль в Новосибирске — праворульный, не удивили самих новосибирцев.

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Как сказал ИА REGNUM ответственный секретарь Авто-мото ассоциации Новосибирской области Алексей Носов, Новосибирск, на удивление, держит праворульную оборону и здесь «каким-то образом устоялась соответствующая культура любви именно к японским автомобилям и всё она никак не отпускает нашего брата автомобилиста». Для Носова такая любовь непонятна.

«Это удивительно ещё и потому, что наши соседи, города — миллионники — что Красноярск, что Омск — уже давно пересаживаются на автомобили с левым рулём и стараются покупать новые автомобили, в том числе отечественные, и ездить все-таки на новой машине. Красноярск давно очень активно развивает дилерскую сеть практически всех производителей, представленных в России. И там всегда очень хорошо продавались леворульные машины», — отмечает Носов.

В то же время он напоминает, что Новосибирск был последним крупным перевалочным центром праворульных автомобилей. И именно из Новосибирска, с автобарахолки на улице Петухова, праворульные автомобили разъезжались по городам Сибири и не только. Везлись праворульные авто из Новосибирска в Омск, частично на Урал, в Кемерово, Барнаул, Томск. Однако уж совсем далеко такие машины не отправлялись — логистика оказывалась слишком дорогой. Новосибирск сохранил своё праворульное предпочтение и по сей день.

«Новосибирск удерживает лидерство по праворульным машинам по совершенно непонятным для меня ментальным причинам. У достаточно существенного числа новосибирских автомобилистов бытует мнение, что десяти-пятнадцатилетний «японец» будет надёжнее и крепче, чем новая дилерская машина, даже того же «японца, не говоря об отечественном. Хотя отечественный автомобиль, например если «Ладу Весту» посмотреть — шикарная машина, гораздо лучше, чем большинство «японцев», которые в эти деньги укладываются», — считает Алексей Носов.

Носов отметил, что на предпочтения новосибирцев повлияло именно то, что город был крупным перевалочным центром. Он сравнил Новосибирск с Владивостоком с его авторынком «Зелёный Угол». Такое количество предприятий сферы обслуживания, связанных именно с праворульными атвомобилями, не могло, по его мнению, не породить «деформацию психики и соответствующую ментальность». То же самое происходило и в Новосибирске, потому что после Владивостока новосибирская автобарахолка была второй крупнейшей. Долгие годы инфраструктура, автомобильная культура, сфера обслуживания была заточена именно под автомобили с правым рулём. Это не могло не повлиять на привычки новосибирцев, на их мироощущение, если так можно выразиться. Но по оценке Носова, ещё несколько лет и «тренд переломится и значительное число новосибирцев будут ездить уже на леворульных автомобилях и вспоминать как они ездили и мучились с правым рулем». По его подсчётам, последние годы леворульных автомобилей в Новосибирске и Новосибирской области становится всё больше.

«Жалко что у нас свернулись практически все государственные программы, в том числе программа льготного кредитования и программа утилизации, которые очень сильно способствовали развитию и сети автодилеров и, соотвественно, производителей автомобилей. Потому что машина всё-таки должна быть новой. Ни один десяти-пятнадцатилетний «японец», как бы красиво он не выглядел, пусть у него нет ржавчины и внешних признаков повреждения, никогда не будет столь же безопасен, как новый автомобиль. Никогда не знаешь, что от этой машины отвалится. Усталость металла никто не отменял. Да и опыт предыдущей эксплуатации и количество аварий автомобиля тоже неизвестны. Только новый автомобиль может быть максимально безопасным», — отмечает ответственный секретарь Авто-мото ассоциации Новосибирской области.

Однако существенное число новосибирцев продолжают покупают «вторичку» и, по словам Носова, «покупают вторичку умышленно праворульную». Правда, кто чаще попадает в ДТП — праворульные или леворульные автомобили, Носов затруднился ответить. Говорит, что известных ему данных по такой выборке у него нет. Но в то же время считает, что правый руль намного опаснее на трассе при обгоне.

«Я не думаю, что статистика в пользу праворульных автомобилей, я думаю, что она примерно одинаковая. Просто потому что в аварии люди попадают в основной своей массе в городе, и преимущественно это мелкие «тычки». И тут не имеет значения, какой у тебя руль. Но то что эксплуатировать автомобиль с правым рулём на трассе при обгоне опаснее — это факт», — считает Алексей Носов.

Сам Носов предпочитает ездить на леворульной машине, просто потому что «такой автомобиль безопаснее».

«Есть такая поговорка у автомобилистов, которые живут за Уралом, что нет разницы, ты мне руль хоть посередине поставь, я сяду и поеду. С точки зрения того, на какой машине ехать по трассе, на праворульной или на леворульной, для меня без разницы, но комфортнее, конечно, на леворульной. Это и безопаснее и правильнее. Если у нас в стране правостороннее движение, значит руль должен быть левым», — подчеркнул в разговре с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Носов.

Единственное, что осталось для Носова загадкой, это то, каким образом исследователи «Автостата» получили приведённые ими цифры и как производился подсчёт количества праворульных и леворульных автомобилей в Новосибирске.

«Например, есть автомобиль «Тойота Ленд Крузер», и как они узнавали, с какой стороны в этом авто руль? Свидетельство о регистрации просматривали, регистрационные данные получали? Брали общие цифры постановки на учёт автомобилей? Для того, чтобы выявить такую статистику получить, им нужно было либо проводить опрос, который в общем-то не репрезентативен, либо получать личные персональные конфеденциальные данные, которые содержаться в ГИБДД, то есть выданные свидетельства о регистрации транспорта. Я думаю, что ГАИ им бы такие данные не предоставило бы», — сказал он.

Корреспондент ИА REGNUM решил выяснить, сколько праворульных и леворульных автомобилей в Новосибирске по данным Госавтоинспекции и кто из них чаще попадает в аварии. К сожалению, оперативно такую информацию в ведомстве не предоставляют, но был сделан официальный запрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты агентства «Автостат» обнародовали результаты исследования, которое показало, что больше всего автомобилей с правым рулем ездит по дорогам Новосибирска. В столице Сибири таких машин насчитывается около 148 тыс. Всего в городе зарегистрировано около 433 тыс. автомобилей, таким образом, доля праворульных составляет 34%.

Второе место этого рейтинга занял Красноярск, там доля машин с правым рулем — 30,7%. Замыкает ТОП-3 Омск с показателем 18%.

«Автостат» отмечает, что в среднем доля праворульных авто в стране составляет около 8,3%, таким образом, выходит, что в крупных городах Сибири процент машин с правым рулем выше общероссийского в несколько раз.